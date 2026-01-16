Крещенские купания: священник объяснил богословский смысл праздника и правила участия

— Праздник имеет два названия — Крещение Господне и Богоявление, что раскрывает его главные аспекты, — отметил он. — Богоявление — это событие, когда во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан миру явилась Святая Троица: Бог Сын стоял в водах, Бог Отец свидетельствовал с небес гласом, а Бог Дух Святой сошел в виде голубя. Это один из редчайших случаев в Священном Писании, когда Триединый Бог явил Себя людям. Исторически праздник знаменует явление Христа народу как Мессии. В возрасте 30 лет Иисус пришел к Иоанну Предтече, который крестил людей в знак покаяния. Увидев Христа, Иоанн указал на Него как на «Агнца Божия, который берет на себя грех мира». Таким образом, Крещение стало началом общественного служения Христа и завершением пророческой миссии Иоанна.

Отец Александр подчеркнул, что традиция массового зимнего купания в прорубях (иорданях) — сравнительно новая. В древности она существовала лишь в теплом климате, например, в Иерусалимской церкви, где освящали воду прямо в Иордане. В северных регионах с суровыми зимами такой практики не было, и до революции Церковь относилась к ней скорее негативно. Широкое распространение купания в ледяной воде получили только в постсоветское время, последние 30-35 лет. Это благочестивый обычай, но не обязательный атрибут праздника.

— Главное для православного христианина — участие в церковном богослужении и таинствах, — продолжил отец Александр. — Праздник отмечается в храме, а вода — его благодатное следствие, а не причина.

Отец Александр отметил, что чин Великого освящения воды совершается дважды: 18 января (в Крещенский сочельник) и 19 января (в сам день праздника). 18 января освящение проходит в храмах в память о древней практике массового крещения оглашенных накануне праздника. Воду можно набирать уже в этот день. А 19 января исторически освящали воду в естественных водоемах, чтобы люди могли брать ее для домашних нужд, так как водопроводов в храмах не было. Сегодня вода освящается и в храмах, и на водоемах.

Священник предостерег от распространенных заблуждений.

— Купание не смывает грехи, — подчеркнул он. — Это не таинство. Для прощения грехов существует таинство Покаяния (Исповеди), требующее осознания греха и искреннего раскаяния. Искупавшись раз в год, нельзя «обнулиться» и весь год жить как прежде, чтобы в следующем январе снова «очиститься». Это потребительское отношение к святыне.

Как же правильно подойти к купанию? Отец Александр выделил несколько ключевых принципов:

1. Добровольность. Никакого принуждения по отношению ни к себе, ни к другим, особенно к детям. Если нет желания или есть медицинские противопоказания, купаться не нужно.

2. Последовательность. В первую очередь — встреча праздника в храме, через молитву и богослужение. Купание — возможное, но не основное продолжение.

3. Безопасность и благоговение. Окунаться следует только в специально оборудованных местах (иорданях), где дежурят спасатели и медики, и где вода была освящена священником. Нельзя вырубать свою прорубь где попало — это опасно для жизни и не имеет отношения к церковной традиции.

4. Правильный настрой. Подходить к купанию следует с благоговением, молитвой и пониманием духовного смысла праздника, а не как к экстремальному развлечению или магическому ритуалу.

Таким образом, Крещение — это великий праздник явления Бога и начало пути спасения. А купание — лишь один из способов, и не главный, выразить свою веру и соприкоснуться с освященной стихией, делая это разумно, безопасно и с правильным духовным настроем.