Курьеры, грузчики, IT-фрилансеры: кто и как подрабатывает в Казани

Такими данными поделились аналитики платформы «Авито Подработка». Этот сервис месяц назад был запущен в Казани.

По данным исследования, 76% подрабатывающих жителей Казани делают это, чтобы увеличить доход, для 32% это возможность накопить на крупные покупки, а 22% рассматривают подработку как шанс получить новые навыки. Компании также все чаще привлекают временных сотрудников: 70% крупных бизнесов уже пользовались такими услугами, а 67% планируют делать это в 2025 году.

Спрос на временную занятость подтверждается статистикой. 47% казанцев берут подработку чаще всего в сферах производства, промышленности, IT, телекома и онлайн-торговли. 44% подрабатывают ежедневно или еженедельно, а дополнительный заработок в среднем составляет 23% от их ежемесячного дохода.

Главные критерии при выборе подработки - гибкий график (49%), быстрые выплаты (40%) и близость к дому (28%). Менее важны низкий порог входа в профессию (17%) и состояние здоровья (10%).

В Приволжском федеральном округе интерес к подработке вырос за год на 23%. Средний заработок здесь - от 35000 до 60000 рублей в месяц, что на 21% больше, чем в прошлом году. Чаще всего требуются курьеры (рост числа вакансий на 44%), водители такси (+22%) и водители-экспедиторы (+197%). Также востребованы грузчики, уборщики и охранники.

Для женщин в декретном отпуске подработка - это не только дополнительный доход, но и возможность сохранить профессиональные навыки. Количество гибких вариантов занятости для мам в декрете выросло на 49%. Среди популярных вариантов удаленной или частичной занятости: оператор по работе с клиентами, рекрутер-фрилансер, специалист по работе с клиентами, уборщица.

Спрос на подработку среди студентов вырос на 32%. Чаще всего они устраиваются водителями такси и курьерами, также популярны позиции повара-кассира, менеджера по работе с клиентами и оператора кол-центра.

- Несмотря на привлекательные цифры потенциального дохода в такси и доставке, важно учитывать переменные факторы, влияющие на итоговый заработок, - заметил директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

В сфере розничной торговли до 30% работников трудятся неполный день. Чаще всего они закрывают позиции кассиров, фасовщиков и работников торгового зала. Популярны вечерние смены после 16.00 и выходные дни.

Исследование показало, что 45% россиян, подрабатывающих в летний период, готовы временно переехать ради подходящего предложения. Чаще всего на это согласны сотрудники маркетинга, водители, курьеры и работники сферы услуг.

Самые популярные виды летней подработки - фриланс, ритейл, сельхозработы, курьерские услуги и такси, сфера обслуживания.

- Доверие к заказчику - ключевой фактор при поиске подработки на лето. Поэтому важно изучить репутацию потенциального работодателя, ее можно оценить по рейтингам и цифровым значкам на онлайн-платформах. Эти отметки могут помочь найти наиболее добросовестного заказчика, которому доверяют исполнители и партнеры, - прокомментировала директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Анализ рынка показал, что 74% компаний среднего и крупного бизнеса за последний год привлекали временных сотрудников, 63% планируют продолжать эту практику. Каждая пятая компания намерена увеличить долю временного персонала.

Разница в подходах заметна: малый бизнес привлекает 4 - 7 временных работников в месяц на разовые задачи (курьеры, грузчики), а крупный делает ставку на регулярные и сезонные смены (грузчики - 41%, водители - 20%, консультанты - 15%).

Средняя продолжительность смены у временных сотрудников - 6,5 часа для разовых заданий и 7,3 часа для регулярной работы. При этом 42% исполнителей предпочитают смены продолжительностью до 4 часов.

Крупные компании чаще требуют гражданство РФ (48% против 23% у малого бизнеса) и обращают внимание на возраст (25% против 15%). Малый бизнес ценит опыт (36%), крупный - физические данные (27%). Различаются и выплаты: 29% малых компаний платят ежедневно, крупные - раз в неделю.

- Для соискателей это особенно важно, так как обеспечивает быстрый доступ к заработанным средствам. Мы видим, что именно малые предприятия становятся драйвером развития быстрых форматов оплаты труда. Это делает их более привлекательными для части временных работников, ценящих оперативность расчетов, - отметил Сергей Яськин.