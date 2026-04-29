Лесоматериалы для госстроек начали закупать через биржу с авансированием

С 9 января 2026 года в России вступили в силу изменения в Лесном кодексе и закон № 431-ФЗ, которые ввели биржевой механизм закупки древесины для государственных проектов. Теперь лесоматериалы и продукцию их переработки можно приобретать с прямым авансированием.

Пилотный проект год назад по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова запустили в Татарстане. Республика показала успешные результаты, и ее опыт рекомендовали к масштабированию на федеральном уровне. За первый квартал на бирже ЦТС заключили более 1,7 тысячи сделок на сумму свыше 8 миллиардов рублей. По словам вице-президента биржи Ирины Шиляевой, сочетание двух законов сформировало новый экономический контур: государство может обновлять леса и получать доход от прямых продаж стройкомпаниям, снижая издержки в строительстве.

Заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Раис Гумеров отметил, что рубка спелых и перестойных насаждений улучшит санитарное состояние лесов, повысит пожарную безопасность, даст экономический эффект и укрепит финансовую устойчивость лесхозов. Республика реализует древесину через биржу с 2022 года: только в этом году проведено 175 торгов, продано 40 тысяч кубометров на 74,2 миллиона рублей.

По данным Рослесхоза, если в 2022–2023 годах около 80% древесины от госучреждений продавалось через биржи, то по итогам 2025 года показатель достиг 99,2%. Новый механизм выгоден всем: строительные компании получают прямой доступ к продукции, сокращают время поиска поставщиков и расходы, а государство увеличивает бюджетные поступления за счет ранее не использовавшейся древесины. В настоящее время разрабатываются подзаконные акты для реализации новых норм.