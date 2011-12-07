Твоя формула любви. Работать с ним я не хотела...

Очень долго искала работу по специальности. Естественно, мне было важно, чтобы условия на новом месте оказались хорошими: «нетоксичная» атмосфера в коллективе, адекватное руководство, хорошая зарплата. Еще желательно сокращенная пятница и чтобы недалеко от дома. Не лишними были бы интересные проекты и перспектива карьерного роста. Хоть мне и говорили, что у меня слишком высокие требования, но я считала (и до сих пор считаю), это вполне адекватные желания. Кормить меня трюфелями на обед я не требовала, возить на служебной машине тоже. Увы, искать пришлось долго - где-то коллектив ужасный, где-то планы работ нереальные, где-то платили смешные деньги. И вот она, работа мечты! Никаких случайностей, я долго училась, зарабатывала стаж, повышала квалификацию. Была готова к сложной, но интересной работе. Оставалась только одна проблема - Стас. Он пришел в компанию немного позже меня, первое время держался спокойно. Ему как будто было все равно, иногда говорил, что скоро уйдет и переедет в другой город. Но постепенно влился в коллектив. У нас были схожие должности и функционал, поэтому общались мы много. Первое время все было нормально. Обсуждали деловых партнеров, конкурентов, стратегии развития. Потом общаться стали больше, но какого-либо сближения не произошло. Просто шутили, болтали. Я не могла сказать, что он мне нравился. Высокомерный, заносчивый, слов не подбирает, если злится. Но для компании он стал незаменимым: были у него полезные для нас контакты с нужными специалистами из числа его знакомых. Из наших разговоров я узнала, что он в разводе, у него есть пятилетний сын, по четвергам Стас водит его на тренировку по футболу. Это выглядело так трогательно, он просто таял, рассказывая о ребенке. А потом мы со Стасом поругались. Возможно, накануне вечером он крепко выпил - другого объяснения трудно найти, но закатил мне скандал в 4 утра по рабочим моментам. Сказать, что он был не прав, не могу, была в моей части проекта ошибка. Но не в 4 же утра звонить мне. Утром на работе - пожалуйста, я бы даже спорить не стала, а тут… Было и больно, и обидно: столько сил вложить в проект, а потом оказаться кругом виноватой. Как-то сумел он мои промахи в работе раздуть до вселенского масштаба да еще нахамить. Я тогда чуть заявление об уходе не написала. Но все-таки взяла себя в руки. К слову, Стас, хоть и нехотя, но извинился. Странно, но после того случая общаться мы стали даже лучше. Скоро я поняла, что он мне нравится, очень нравится. Не такой уж он наглый и грубый. Просто целеустремленный, ради дела никому послабления не сделает. И какой у него приятный голос! Красивые глаза. Да, с девушками можно вести себя понежнее, но у каждого свои недостатки. И вот я абсолютно в дурацкой ситуации. Влюбилась в коллегу, с которым упорно соперничала первые полгода. Хотя девчонки из нашего отдела говорят, что все это неспроста и противоположности притягиваются. Шепчут, чтобы я взяла инициативу в свои руки, дескать, ему после развода не хватает нежности. Смотрю на него и не знаю, как разговор начать... Ирина