Материнский капитал в 2025 году: размер, условия и способы использования

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31 марта 2025  12:21

Что такое материнский капитал?

Материнский капитал — это государственная поддержка семей с детьми. Программа действует с 2007 года и продлена до 2026 года.

Кто может получить?

  • Женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 2020 годавторого или третьего — с 2007 года.

  • Отцы — единственные усыновители.

  • Дети (если родители утратили право).

Размер выплат в 2025 году (после индексации на 9,5%):

  • Первый ребенок — 690 266 ₽ (если рожден/усыновлен с 2020 г.).

  • Второй ребенок — 221 895 ₽ (если на первого уже получали) или 912 162 ₽ (если не получали).

  • Третий ребенок — до 912 162 ₽ (если на предыдущих детей маткапитал не оформлялся).

Как оформить?

Сертификат выдается автоматически через Социальный фонд России (СФР) или МФЦ. Документы:

  • Заявление.

  • Свидетельства о рождении детей.

  • Паспорт и СНИЛС.

На что можно потратить?

  • Жилье (ипотека, реконструкция, строительство).

  • Образование детей (детсад, школа, вуз).

  • Адаптация детей-инвалидов.

  • Накопительная пенсия матери (или отца с 2024 года).

  • Ежемесячные выплаты (до 3 лет при низком доходе).

Важные изменения в 2024–2025 годах:

  • Только для граждан РФ (кроме новых регионов).

  • Отцы могут направлять маткапитал на свою пенсию.

  • Продление программы до 2030 года.

Что нельзя делать?

  • Обналичивать (кроме отдельных случаев).

  • Делить произвольно (можно комбинировать цели).

  • Получать повторно (сертификат выдается один раз).

Советы:

  • Оформляйте сертификат в любое время после рождения ребенка.

  • При покупке жилья обязательно выделяйте доли детям.

  • Следите за региональными доплатами (в некоторых областях есть свои программы).

Материнский капитал — серьезная финансовая поддержка для семей. Главное — правильно им распорядиться!

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