Материнский капитал в 2025 году: размер, условия и способы использования

Что такое материнский капитал?
Материнский капитал — это государственная поддержка семей с детьми. Программа действует с 2007 года и продлена до 2026 года.
Кто может получить?
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Женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 2020 года, второго или третьего — с 2007 года.
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Отцы — единственные усыновители.
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Дети (если родители утратили право).
Размер выплат в 2025 году (после индексации на 9,5%):
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Первый ребенок — 690 266 ₽ (если рожден/усыновлен с 2020 г.).
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Второй ребенок — 221 895 ₽ (если на первого уже получали) или 912 162 ₽ (если не получали).
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Третий ребенок — до 912 162 ₽ (если на предыдущих детей маткапитал не оформлялся).
Как оформить?
Сертификат выдается автоматически через Социальный фонд России (СФР) или МФЦ. Документы:
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Заявление.
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Свидетельства о рождении детей.
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Паспорт и СНИЛС.
На что можно потратить?
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Жилье (ипотека, реконструкция, строительство).
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Образование детей (детсад, школа, вуз).
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Адаптация детей-инвалидов.
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Накопительная пенсия матери (или отца с 2024 года).
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Ежемесячные выплаты (до 3 лет при низком доходе).
Важные изменения в 2024–2025 годах:
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Только для граждан РФ (кроме новых регионов).
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Отцы могут направлять маткапитал на свою пенсию.
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Продление программы до 2030 года.
Что нельзя делать?
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Обналичивать (кроме отдельных случаев).
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Делить произвольно (можно комбинировать цели).
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Получать повторно (сертификат выдается один раз).
Советы:
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Оформляйте сертификат в любое время после рождения ребенка.
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При покупке жилья обязательно выделяйте доли детям.
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Следите за региональными доплатами (в некоторых областях есть свои программы).
Материнский капитал — серьезная финансовая поддержка для семей. Главное — правильно им распорядиться!