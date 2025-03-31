Материнский капитал в 2025 году: размер, условия и способы использования

Материнский капитал — это государственная поддержка семей с детьми. Программа действует с 2007 года и продлена до 2026 года.

Женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 2020 года , второго или третьего — с 2007 года .

Первый ребенок — 690 266 ₽ (если рожден/усыновлен с 2020 г.).

Второй ребенок — 221 895 ₽ (если на первого уже получали) или 912 162 ₽ (если не получали).