В Татарстане организовали 108 официальных мест для крещенских купаний

Она отметила, что в этом году в 37 муниципальных образованиях Татарстана будет организовано 108 официальных мест для крещенских купаний. При этом 44 места — на открытых водоемах (реках, озерах, прудах) в 14 муниципалитетах, 64 места — в купелях на родниках глубиной до 1,5 метра.

В ночь с 18 на 19 января откроется 48 мест в 22 муниципальных образованиях, 19 января будет функционировать 71 место в 29 муниципалитетах, а 20-21 января традиционно продолжат работу места в Зеленодольском и Чистопольском районах, а также в Казани на реке Казанка у храма-памятника Спаса Нерукотворного.

- Каждое место купания проходит обязательную комиссионную проверку с участием представителей местных властей, Русской Православной Церкви, МВД и МЧС, - рассказала Гаязова. - Комиссия проверяет безопасность и соответствие схемы оборудования иордани, наличие необходимых средств спасения. По итогам проверки составляется акт о готовности.

Итак, наиболее массовые купания традиционно проходят в 14 муниципальных районах, включая Казань, Набережные Челны, Зеленодольский, Нижнекамский и другие. На эти 27 ключевых точек направляется повышенное внимание. Всего для обеспечения безопасности будет задействовано 748 человек и 238 единиц техники.

Правила безопасности для участников (памятка от МЧС):

1. Выбирайте только официальные места. Полный список из 108 оборудованных иорданей размещен на сайте ГУ МЧС России по РТ. Там дежурят спасатели и медики, а дно и лед проверены.

2. Подготовьте экипировку. Возьмите с собой: махровое полотенце, комплект теплой сухой одежды, нескользящую и легко снимаемую обувь, термос с горячим чаем.

3. Соблюдайте порядок на льду. Не создавайте больших скоплений людей у проруби, соблюдайте очередность. Слушайтесь указаний дежурных.

4. Правильно готовьтесь к окунанию. Перед заходом в воду сделайте легкую разминку, чтобы разогреть мышцы. Спускайтесь в воду медленно и аккуратно, держась за поручни.

5. Контролируйте время в воде. Находитесь в ледяной воде не более 30-40 секунд. Не рекомендуется окунать голову. Достаточно традиционных трех погружений.

6. После выхода. Сразу разотритесь полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай.

7. Категорически запрещено: купаться в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, приходить с детьми без присмотра взрослых.

8. Проконсультируйтесь с врачом при наличии хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистых).

