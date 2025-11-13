МЧС Татарстана напоминает правила поведения при обнаружении подозрительных предметов

Республика
13 ноября 2025  18:07
Автор:
Владислав Косолапкин

В связи с недавними событиями в Красногорске МЧС России по Татарстану публикует памятку для жителей республики о том, как действовать при обнаружении бесхозных или подозрительных предметов.

Что категорически запрещено:

Трогать, передвигать или пытаться вскрыть предмет.

Пользоваться рядом мобильным телефоном (радиосигнал может спровоцировать взрыв).

Подпускать к находке других людей, особенно детей.

Правильный порядок действий:

Немедленно отойти на безопасное расстояние.

Сообщить о находке по единому номеру экстренных служб 112.

Предупредить окружающих, чтобы они не приближались к опасной зоне.

Дождаться прибытия полиции и спасателей.

Особое внимание — детям
Специалисты призывают родителей обязательно поговорить с детьми о безопасности. Ребенок должен знать:

Нельзя трогать на улице чужие игрушки, телефоны, сумки или кошельки.

О любой такой находке нужно сразу сообщать взрослым.

Важно выучить наизусть номер 112.

Опасный предмет может быть обнаружен в любом общественном месте: в транспорте, подъезде, торговом центре, во дворе или на детской площадке.

Главное правило: любая вещь, оставленная без присмотра (сумка, пакет, коробка, игрушка), может представлять угрозу. Не оставайтесь равнодушными к своей безопасности и безопасности окружающих.

Источник: МЧС России по Республике Татарстан.

