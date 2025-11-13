МЧС Татарстана напоминает правила поведения при обнаружении подозрительных предметов

В связи с недавними событиями в Красногорске МЧС России по Татарстану публикует памятку для жителей республики о том, как действовать при обнаружении бесхозных или подозрительных предметов.
Что категорически запрещено:
Трогать, передвигать или пытаться вскрыть предмет.
Пользоваться рядом мобильным телефоном (радиосигнал может спровоцировать взрыв).
Подпускать к находке других людей, особенно детей.
Правильный порядок действий:
Немедленно отойти на безопасное расстояние.
Сообщить о находке по единому номеру экстренных служб 112.
Предупредить окружающих, чтобы они не приближались к опасной зоне.
Дождаться прибытия полиции и спасателей.
Особое внимание — детям
Специалисты призывают родителей обязательно поговорить с детьми о безопасности. Ребенок должен знать:
Нельзя трогать на улице чужие игрушки, телефоны, сумки или кошельки.
О любой такой находке нужно сразу сообщать взрослым.
Важно выучить наизусть номер 112.
Опасный предмет может быть обнаружен в любом общественном месте: в транспорте, подъезде, торговом центре, во дворе или на детской площадке.
Главное правило: любая вещь, оставленная без присмотра (сумка, пакет, коробка, игрушка), может представлять угрозу. Не оставайтесь равнодушными к своей безопасности и безопасности окружающих.
Источник: МЧС России по Республике Татарстан.