МЧС Татарстана предупреждает: навигация для лодок и катеров завершается 1 ноября

23 октября 2025  11:09
Владислав Косолапкин

Сезон использования лодок, катеров и других маломерных судов на реках и водоемах Татарстана официально завершается 1 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Согласно правилам, навигация длится с 25 апреля по 1 ноября. Сейчас температура воды в водоемах составляет около шести градусов, что представляет серьезную опасность для жизни человека.

«Падение за борт в холодную воду влечет риски для жизни и здоровья. Обращаюсь ко всем судовладельцам – навигацию 2025 года необходимо завершить в установленный срок, поднять маломерные суда с водоемов и провести соответствующие консервационные работы по переводу судов на зимнее хранение», – подчеркнула Регина Гаязова.

Спасатели предупреждают, что даже кратковременное пребывание в ледяной воде может привести к трагическим последствиям. Ведомство призывает всех любителей активного отдыха на воде соблюдать установленные сроки и не рисковать своей жизнью.

