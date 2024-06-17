Мэр Казани поручил управляющим компаниям обрезать деревья во дворах из-за тополиного пуха

В Казани продолжается борьба с опасным тополиным пухом, который каждый год становится причиной пожаров. Мэр города Ильсур Метшин обратился к управляющим компаниям с призывом уделить особое внимание обрезке тополей, растущих во дворах жилых домов.

Как подчеркнул Метшин, в Казани уже 15 лет не высаживают тополя, которые дают пух. Городские предприятия благоустройства применяют специальные методы ухода за деревьями вдоль дорог, чтобы предотвратить распространение пуха. Однако за обрезку деревьев на придомовых территориях отвечают управляющие компании.

Проблема заключается в том, что у управляющих компаний и жителей не хватает средств на обрезку тополей, поэтому пух свободно разлетается ветром, объяснил заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

Метшин поручил главам районов информировать управляющие компании о необходимости проведения работ по обрезке деревьев и взаимодействовать с жителями. Он подчеркнул, что там, где жители активно участвуют в решении этого вопроса, проблема тополиного пуха не так остро стоит.

Пух скапливается у зданий, складов, стоянок, во дворах и на тротуарах, становясь хорошим «топливом» для огня. Пожары часто возникают и из-за неразумных действий детей, которые поджигают пух ради развлечения.