Межсезонье в КХЛ: «Куньлунь» превратился в «Драконов», а лучший бомбардир сезона остался без работы

С каждой новой неделей в КХЛ становится все больше инфоповодов, в том числе скандальных. Едва мы успели оправиться от расторжения контракта между «Авангардом» и Владимиром Ткачевым, как заполыхало в Уфе. «Салават Юлаев», оптимизирующий расходы, избавился от лучшего бомбардира сезона 2024/25 Джошуа Ливо. Рассказываем о ключевых событиях последних дней.

«Барыс» нашел источники финансирования?

Худшая команда прошлогодней регулярки ожила на трансферном рынке. Еще весной в прессе появились слухи о долгах самого южного представителя в КХЛ, они оценивались в 255 млн рублей. Затем изменения претерпело законодательство Казахстана - с июня в местный закон о физической культуре и спорте были внесены нормы о запрете финансирования иностранных спортсменов за счет бюджетных средств. Стоит отметить, что традиционно состав «Барыса» процентов на 60 состоял из легионеров, в том числе североамериканских.

Изменения в законодательстве поставили клуб перед двумя возможными путями: либо формировать состав исключительно доморощенными игроками, что ударит по конкурентоспособности, либо искать внебюджетные источники финансирования. На протяжении лета в СМИ фигурировали новости о возможном сотрудничестве с казахстанскими банками и компаниями, а также об интересе неназванного российского инвестора. Официальных заявлений о партнерстве мы пока так и не увидели, но деньги в Астане появились, о чем гласит селекционная работа.

В первых числах августа пост главного тренера «Барыса» занял Михаил Кравец, причем контракт с ним сразу заключили по схеме «1+1». Вслед за наставником последовали первые подписания: был трудоустроен Эмиль Галимов, выменян у «Трактора» за денежную компенсацию Майк Веккионе, а также продлены действующие соглашения. Очевидно, что как минимум на ближайший сезон в Астане проблемы решить удалось и команда едва ли будет барахтаться на последней строчке «Востока» с осени.

«Шанхайские Драконы» из города на Неве

История клуба «Куньлунь Ред Стар», присоединившегося к КХЛ в 2016 году, подошла к концу 7 августа. Китайцы совершили ребрендинг, сменив название на «Шанхай Дрэгонс». Напомним, что ближайший сезон клуб проведет в Санкт-Петербурге в стенах «СКА-Арены». А вот в дальнейшем, с высокой долей вероятности, вернется в Китай, но не в Пекин, как это было с «Куньлунем», а в Шанхай.

За девять сезонов своего существования китайский клуб вышел в плей-офф лишь однажды - в первый же год. История оказалась короткой, «Куньлунь» зацепил всего одну победу в серии с «Металлургом» и больше на Кубок Гагарина не претендовал. А с началом пандемии и вовсе не заглядывал в Поднебесную, базируясь в Подмосковье.

Перемены в жизни начались с приходом в клуб экс-председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова. За собой управленец перетянул в стан «Драконов» экс-генменеджера «Витязя» Игоря Варицкого, а также солидные финансовые потоки. На протяжении всего лета в ростере китайского клуба значились всего девять игроков.

Первым громким трансфером стало назначение на пост главного тренера канадского специалиста Жерара Галлана, выводившего «Вегас» в финал Кубка Стэнли - 2018. Судя по всему, времена, когда «Куньлунь» стремился наскрести состав до пола зарплат, остались позади. На «Западе» появился интересный проект с прицелом на медали чемпионата.

Джошуа Ливо со скандалом «сбросили» из Уфы

О финансовых проблемах у «Салавата Юлаева» пресса тоже активно писала с весны. Клуб оказался заложником сокращения бюджета: если в прошлом сезоне платежная ведомость переваливала за 700 млн, то за лето она стремилась к планке пола в 475 млн. В Уфе поступательно отказывались от услуг хоккеистов с «тяжелыми» контрактами: уехали Шелдон Ремпал, Нэйтан Тодд, Скотт Уилсон, Динар Хафизуллин. На их место пришли скромные Дин Стюарт, Прохор Корбит, Джек Родуолд. Фамилии гласят о том, что башкирская сказка сезона 2024/25 подошла к концу.

Едва ли руководство клуба в одночасье узнало о необходимости сокращать расходы. Тем удивительнее выглядит сейчас весеннее переподписание лучшего бомбардира лиги прошлого сезона Джошуа Ливо. Легионеру, по данным СМИ, дали двухлетний контракт с годовым окладом в 110 (!) млн рублей. Понятное дело, что в условиях разгрузки платежки в Уфе рано или поздно пришлось бы искать варианты для форварда, но обменять игрока с таким окладом менее чем за месяц до старта регулярки крайне сложно.

В итоге «Салават Юлаев» закрыл вопрос по Ливо, обвинив его в опоздании на сборы, и расторг контракт с игроком на основании несоблюдения трудовой дисциплины. От такого поворота событий в шоке оказалась даже лига и не сразу согласовала разрыв отношений в системе электронного документооборота. Удивился и агент игрока, который на протяжении всего лета был на связи с «Салаватом», но стороны так и не нашли компромиссов по возможным обменам или расторжению контракта. Похоже, что уфимский клуб осознанно пошел на этот репутационный удар ради экономии, но создал опасный прецедент для всей лиги.

Предсезонка выходит на финишную прямую с массой турниров и контрольных игр. И далеко не факт, что августовские скандальные события станут последними за это лето.