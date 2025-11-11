МФЦ Татарстана предупреждает о мошенниках в Telegram и рекомендует записываться через чат-бот в MAX

Директор Многофункционального центра Татарстана Ленара Музафарова в ходе брифинга в Кабмине РТ рекомендовала жителям республики пользоваться официальным чат-ботом в мессенджере MAX для записи в МФЦ. Этот сервис был создан после летнего поручения Правительства России и вошел в число первых 20 таких систем в стране.

Чат-бот обладает понятным интерфейсом и высокой скоростью работы. Через него можно записаться на прием, отменить запись, узнать о готовности документов, графике работы и адресах отделений МФЦ — все это прямо со смартфона.

При этом Музафарова предупредила татарстанцев о мошенниках: в Telegram уже создан похожий фальшивый чат-бот. «У МФЦ Татарстана нет чат-бота в Telegram. Запись на прием осуществляется с помощью чат-ботов только в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере MAX», — подчеркнула директор.

Статистику по обращениям через чат-бот ведет Минэкономразвития России, и именно по этому показателю будут оценивать работу как МФЦ, так и руководства региона. Сотрудники МФЦ активно предлагают посетителям пользоваться сервисом через QR-коды на рабочих местах.

#Татарстан #МФЦ #MAX #чатбот #мошенники #госуслуги