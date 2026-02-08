Минниханов и гендиректор ИСЕСКО подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры

news_top_970_100
Республика
8 февраля 2026  15:35
Автор:
Владислав Косолапкин

Сегодня в Казани состоялась церемония подписания важного документа, призванного укрепить культурные связи Татарстана с исламским миром. Раис Республики Рустам Минниханов принял участие в подписании меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры РТ и Исламской организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО).

Подписание документа прошло в рамках встречи Минниханова с генеральным директором ИСЕСКО Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом, который находится с визитом в республике. Раис Татарстана поблагодарил руководство авторитетной международной организации за поддержку, оказанную Казани в получении в 2026 году почетного статуса Культурной столицы исламского мира.

news_right_column_240_400
Новости
«Звезды России» одержали победу в Матче звезд КХЛ
УНИКС в гостях одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ
Более 500 лыжников съехались на «Крутой спуск» у стен Казанского Кремля
Минниханов и гендиректор ИСЕСКО подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за метели
Последний урок
Наши планы на конец зимы
Наши планы на конец зимы
В Казани стартует неделя бесплатных романтических мероприятий ко Дню влюбленных