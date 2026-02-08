Минниханов и гендиректор ИСЕСКО подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры

Сегодня в Казани состоялась церемония подписания важного документа, призванного укрепить культурные связи Татарстана с исламским миром. Раис Республики Рустам Минниханов принял участие в подписании меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры РТ и Исламской организацией по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО).

Подписание документа прошло в рамках встречи Минниханова с генеральным директором ИСЕСКО Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом, который находится с визитом в республике. Раис Татарстана поблагодарил руководство авторитетной международной организации за поддержку, оказанную Казани в получении в 2026 году почетного статуса Культурной столицы исламского мира.