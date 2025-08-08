Минниханов обсудил с федеральными чиновниками развитие лесного хозяйства РТ

В Казани состоялась рабочая встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Евгением Марковым и главой Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Визит федеральных чиновников был связан с проведением в столице республики Всероссийского совещания по вопросам лесовосстановления.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере лесного хозяйства. Минниханов отметил особое значение этой отрасли для региона, где леса занимают более 17% территории. «Благодаря работе 2,3 тысяч специалистов ежегодно создаются новые лесные массивы, ведется эффективная борьба с пожарами и незаконными вырубками», – подчеркнул глава республики.

Федеральные представители высоко оценили опыт Татарстана в области лесопользования и выразили готовность развивать совместные проекты. Особое внимание было уделено вопросам внедрения современных технологий лесовосстановления и защиты зеленых массивов.

