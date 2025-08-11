Мирлинд Даку может продолжить карьеру в «Фиорентине»

news_top_970_100
Спорт
11 августа 2025  11:25
Автор:
Эдгар Витковский

Итальянская «Фиорентина» нацелилась на подписание форварда «Рубина» Мирлинда Даку, утверждает Telegrafi. По данным портала, «Фиорентина» ищет усиление на фоне возможного ухода нападающего Мойзе Кина в один из клубов Саудовской Аравии. Трансфер игрока из России оценивается в 20 млн евро.

Уточняется, что клубы уже контактировали на тему возможного перехода. В июле «Рубин» продлил контракт с Даку до 2029 года, форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды. В сезоне 2025/26 он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

news_right_column_240_400
Новости
Мирлинд Даку может продолжить карьеру в «Фиорентине»
В ГЖИ РТ выявили 96 нарушений всего за одну неделю
Татарстан – в тройке лидеров ПФО по регистрации прав дольщиков
В Татарстане осенью откроется новый индустриальный парк «Турбина»
Двое детей погибли в ДТП трех автомобилей под Апастовом
«Ак Барс» уступил ЦСКА в финале детского турнира
Минниханов назвал газификацию новых поселков одной из приоритетных задач
В РТ спустя 5 часов отменили режим «Беспилотной опасности»