Мирлинд Даку может продолжить карьеру в «Фиорентине»

Итальянская «Фиорентина» нацелилась на подписание форварда «Рубина» Мирлинда Даку, утверждает Telegrafi. По данным портала, «Фиорентина» ищет усиление на фоне возможного ухода нападающего Мойзе Кина в один из клубов Саудовской Аравии. Трансфер игрока из России оценивается в 20 млн евро.

Уточняется, что клубы уже контактировали на тему возможного перехода. В июле «Рубин» продлил контракт с Даку до 2029 года, форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды. В сезоне 2025/26 он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.