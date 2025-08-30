Мирлинд Даку вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Рубина»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, оформивший дубль в ворота «Оренбурга» (2:2), поднялся в топ-5 лучших бомбардиров казанского клуба в современной истории. На счету легионера стало 32 гола в 72-х играх, форвард вытеснил из пятёрки полузащитника Бибраса Натхо (31). Примечательно, что Даку имеет лучшую среднюю результативность в топ-5, забивая по 0,44 гола за игру.

В РПЛ албанский нападающий отличился 31 раз, ещё один мяч Даку забил в Кубке России в ворота «Оренбурга» (2:0). От четвёртой строчки лучших бомбардиров «Рубина» нападающего отделяют четыре гола. На ней расположился нападающий Олег Нечаев, забивший 36 голов в 155 матчах.