Мирлинд Даку вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Рубина»

news_top_970_100
Спорт
30 августа 2025  22:31
Автор:
Эдгар Витковский

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, оформивший дубль в ворота «Оренбурга» (2:2), поднялся в топ-5 лучших бомбардиров казанского клуба в современной истории. На счету легионера стало 32 гола в 72-х играх, форвард вытеснил из пятёрки полузащитника Бибраса Натхо (31). Примечательно, что Даку имеет лучшую среднюю результативность в топ-5, забивая по 0,44 гола за игру.

В РПЛ албанский нападающий отличился 31 раз, ещё один мяч Даку забил в Кубке России в ворота «Оренбурга» (2:0). От четвёртой строчки лучших бомбардиров «Рубина» нападающего отделяют четыре гола. На ней расположился нападающий Олег Нечаев, забивший 36 голов в 155 матчах.

news_right_column_240_400
Новости
Мирлинд Даку вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Рубина»
Михаил Фисенко стал лучшим снайпером «Ак Барса» в предсезонке
«СКА-Хабаровск» и КАМАЗ не выявили сильнейшего
«Оренбург» отыгрался с 0:2 в матче с «Рубином»
Мирлинд Даку вызван в сборную Албании на сентябрьские игры
Раис РТ принял участие в мотофестивале «Два Кремля» в Казани
В Казани прошел фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!»
В Казани прошел фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!»
45 пар заключили брак в День республики в Казани
45 пар заключили брак в День республики в Казани