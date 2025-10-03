Многофункциональный комплекс «Яр Парк» на берегу Казанки прошел госэкспертизу

Проект многофункционального комплекса «Яр Парк» с конгресс-центром в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Строительство будет осуществляться на берегу реки Казанки в районе пересечения улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина.

Проектная документация разрабатывалась консорциумом компаний, включая казанское ООО «ЛеРа Проект», московскую «Проектную компанию «Геостройпроект» и «Архитектурное бюро Сергея Скуратова». Застройщиком выступает ООО «Специализированный застройщик «Кравт Яр Парк».

Комплекс будет включать пятизвездочный отель, сервисные апартаменты, бизнес-центр и конгресс-центр вместимостью до 5 тысяч человек. Инфраструктура дополнится торгово-развлекательным комплексом, ресторанами и рекреационной зоной. Архитектурной доминантой станет 225-метровая башня.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 28,7 млрд рублей. Планируемая площадь застройки составляет 11 гектаров. Завершение строительства намечено на 2027 год. Проект был одобрен инвестиционным советом Татарстана и представлен на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» в феврале 2025 года.