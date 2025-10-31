Мобильные поликлиники РТ охватили медобслуживанием 181 населенный пункт

Передвижные медицинские комплексы Татарстана завершили масштабный выездной этап работы, посетив за текущий год 181 населенный пункт в 37 муниципальных образованиях республики. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» врачи провели осмотр почти 40 тысяч жителей отдаленных районов.

Особое внимание было уделено углубленной диспансеризации — второй этап профилактического обследования прошли более 13 тысяч татарстанцев. Результаты показали значительную потребность в ранней диагностике: у 15,5% обследованных впервые выявлены различные заболевания, а каждому третьему пациенту потребовалось дополнительное обследование. Более 1,2 тысячи человек были направлены на стационарное лечение.

В работе пяти мобильных поликлиник задействованы узкопрофильные специалисты ведущих медицинских учреждений республики, включая онкологов, кардиологов, невролов и сосудистых хирургов. Комплексы оснащены современным диагностическим оборудованием, включая УЗИ-аппараты и лабораторные модули.

На текущей неделе выездные бригады продолжают работу в сельских поселениях, включая поселок Карабаш и села Тураево, Татарский Толкиш, Дубьязы и Большие Кибячи, обеспечивая доступность квалифицированной медицинской помощи для жителей удаленных территорий.