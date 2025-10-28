Молодые татарстанцы получают серьезную поддержку в приобретении жилья

За 7 лет работы Министерства молодежи РТ 3 885 молодых семей и отдельных граждан смогли улучшить свои жилищные условия благодаря трем основным программам.Об этом рассказала на брифинге в Кабмине РТ первый заместитель министра по делам молодежи Софья Галиева-Мустафина.

Самым популярным направлением стала льготная ипотека "Молодая семья", которую реализуют совместно с Государственным жилищным фондом. Уже 3 000 семей воспользовались этой возможностью. Особенно востребованной программа стала в условиях текущей экономической ситуации.

Вторая программа — федеральная, предусматривающая безвозмездную субсидию в размере 30-35% от стоимости жилья. За 7 лет 502 семьи получили такую поддержку. Участниками могут быть супруги младше 36 лет или неполные семьи, где единственный родитель соответствует возрастному критерию. Особый приоритет — многодетные семьи и участники СВО. Программа активно развивается: если сначала в ней участвовали 6 муниципальных районов, то сейчас уже 42.

Третье направление — молодежный жилищный конкурс с Лигой студентов, который проводится с 2018 года. Ежегодно разыгрывается 49 квартир для активной молодежи: волонтеров, участников НКО, организаторов мероприятий. Всего за время действия программы было разыграно 375 квартир.

В 2025 году появилась новая программа поддержки для молодых ученых. Совместно с Академией наук РТ предусмотрена помощь в размере 1,375 млн рублей на первоначальный взнос по социальной ипотеке или погашение займа. Участниками могут стать ученые и преподаватели вузов до 40 лет со стажем работы от 5 лет.

Для информирования молодежи министерство регулярно проводит прямые эфиры — уже 10 трансляций с охватом более 70 тысяч человек. Это помогает татарстанцам узнавать о доступных возможностях решения жилищного вопроса.