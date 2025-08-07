Молодёжка «Ак Барса» заняла второе место на предсезонном турнире

7 августа 2025  08:34
Автор:
Эдгар Витковский

«Ирбис» завершил выступление на предсезонном турнире имени Н. Е. Маслова в Санкт-Петербурге на втором месте. Молодёжка «Ак Барса» провела четыре матча: одержала победы над петербургским «Динамо» (5:1) и «Академией СКА» (6:1), но уступила в овертайме «Авто» (2:3 ОТ) и серии буллитов «Красной Армии» (5:6 Б). «Динамо» СПб и «Ирбис» набрали по шесть очков, но первая строчка досталась петербуржцам с учётом дополнительных показателей.

Лучшим бомбардиром и ассистентом турнира стал форвард казанцев Владислав Гаёв, набравший 8 (2+6) очков. В пятёрку лучших бомбардиров вошёл сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина Артемий – он набрал 5 (1+4) баллов за результативность.

