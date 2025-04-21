Мониторинг озимых в Татарстане выявил активность проволочника

Специалисты «Россельхозцентра» Татарстана обследовали озимые культуры на площади 36,3 тыс. га. По словам руководителя филиала Виталия Новичкова, посевы находятся в фазе кущения с хорошей плотностью — в среднем 416 растений на квадратный метр, что говорит об их благоприятном состоянии.

Однако была обнаружена активность проволочника. Личинки вредителя найдены на 31,1% проверенных площадей, со средней численностью 2,6 экземпляра на квадратный метр. Проволочник повреждает семена, корни, клубни и корнеплоды, угрожая картофелю, сое, томатам, капусте, кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле.

Для защиты посевов рекомендованы препараты: обработка клубней перед посадкой («Командор», «Имидор Про», «Престиж» и др.), внесение средств в почву («Баргузин», «Почин») и обработка борозд («Табу»). Эти меры помогают снизить численность вредителя и сохранить урожай.