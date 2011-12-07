В Татарстане появилась новая достопримечательность

Здесь на длинной бетонной стене, огораживающей территорию стекольного завода, местные художники в красках и образах рассказали трехвековую историю Васильево — от его зарождения до сегодняшнего дня.

Необычный, смелый проект «Мое Васильево» был реализован на средства Фонда президентских грантов РФ.

В конце мая мы побывали в поселке и узнали, как создавалась эта оригинальная галерея.

Выигранный миллион и народная поддержка

— В 2018 году наш поселок отмечал 325-летие со дня своего основания, и мы решили сделать цикл публикаций об истории Васильево. А потом появилась идея уличной арт-галереи. Нас вдохновил опыт зеленодольских художников, которые уже создали подобный проект «Яркий Зеленодольск». И мы тоже решили попробовать, — рассказала инициатор и автор проекта, журналист, редактор «Народной газеты Васильево» Римма Бабаева.

Подходящее место для галереи долго искать не пришлось. Таким плацдармом для творчества стали бетонные плиты. Авторы проекта получили разрешение на роспись стены и подали заявку на президентский грант. Неожиданно проект «Мое Васильево» выиграл грант в миллион рублей. Произошло это год назад.

Несколько недель шли подготовительные работы. Очищение бетонных плит от многолетней грязи и известки оказалось самым сложным и трудоемким этапом.

Стены очищали неравнодушные жители поселка. Применяли шлифовальные машинки, болгарки, но главными инструментами в те дни были обычные шпатели. Так сложилась сплоченная команда единомышленников.

Спасибо художникам, сотрудникам Музея Константина Васильева, Васильевского ДК, пожарной части, преподавателям спортивной школы, членам совета ветеранов и всем, кто оказал реальную помощь энтузиастам. Поддержал проект и Александр Васильевич Тыгин, который в то время был главой Зеленодольского района. Общими усилиями очистили и подготовили к работе 45 бетонных плит. Длина стены — почти 300 метров.

«Зачем нам эта стена?»

Параллельно шла работа над эскизами будущих уличных панно. Их авторы — художники, работающие в разных стилях: преподаватели Васильевской художественной школы Александр Гончаров и Лариса Исанбет, Ринат Исанбет, Елена Чеботарева, Райхана Хайруллина, Валерий Макаров, Регина Чибрикова, Анастасия Старова, Оксана Лукманова, Ксения Марданова, Александр Потапов, Алексей Рязанов, Кирилл Киреев. Они собирались вместе и обсуждали варианты эскизов. Кстати, основой для некоторых рисунков послужили архивные фотографии и даже работы знаменитого земляка — художника Константина Васильева.

Работа проходила так: по ночам переводили эскизы на стены, а днем расписывали. Трудились дружно, самоотверженно. Например, перед самым стартом проекта Кирилл Киреев сломал обе руки, но остался в команде и рисовал в гипсе.

Через три месяца, в сентябре 2019 года, уличная арт-галерея «Мое Васильево» была открыта.

— Изначально у многих жителей поселка было непонимание: «Зачем нам эта стена? Лучше бы дороги нормальные сделали…» Но когда начали появляться первые рисунки, отношение к проекту стало меняться — нас подбадривали, хвалили. К тому же за счет республиканской программы вдоль стены была проложена тротуарная дорожка — мы получили уютное общественное пространство со скамейками, фонарями. Жители поселка любят гулять здесь с детьми, рассматривать картины. Любимым местом для фото стал знак «Я люблю Васильево». Хочется верить, что наш проект — только начало. Он показал, что одному из самых крупных поселков Татарстана необходима отдельная комплексная программа развития, — рассказала Римма.

От разбойника Василия до наших дней

В рамках проекта его авторы разработали экскурсию, на которой знакомят школьников, жителей и гостей Васильево с историей поселка.

Датой образования Васильево считается 1693 год. По одной из легенд основателем поселения был известный в этих местах разбойник Василий. Он грабил проезжавших купцов, проплывавшие мимо суда с товарами. Говорят, что на волжских островах до сих пор хранятся сокровища, спрятанные Василием. Именно он изображен на первой плите.

В те времена в заповедных лесах, окружавших поселок, орудовали разбойники. Поговаривали, что в 19-м веке на площади перед васильевской церковью, прямо на стоянке Большого сибирского тракта, был вбит черный столб — предупреждение путникам не делать здесь ночевок, ведь местные «ребята» — большие охотники до чужого добра. И кстати, якобы именно по этой причине Александр Пушкин, проезжавший здесь в 1833 году по пути в Оренбург, не остановился в Васильево. Но след его дорожного экипажа все-таки запечатлен на одном из панно.

Жизнь поселка изменилась с развитием промышленности и строительством железной дороги, которая была здесь построена в 1893 году. Открытие в Васильево железнодорожной станции стало большим стимулом для появления в этих красивых местах дач, где проводили лето многие известные казанцы, купцы. В это же время в поселке открылась земская школа.

В 1901 году начала работу небольшая стекольная фабрика, которая из кустарного производства превратилась в крупное промышленное предприятие Советского Союза — стекольный завод «Победа Труда», где изготавливалась посуда из прочного термостойкого стекла, в том числе для научных лабораторий.

Один из сюжетов арт-галереи рассказывает о васильевской колонии серых цапель. По оценкам экспертов, это одна из самых больших колоний цапель в Европе.

Несколько работ посвящены теме Великой Отечественной войны. В военные годы в поселке было открыто два госпиталя. Многие раненые после лечения оставались в Васильево, создавали семьи, и их потомки до сих пор живут здесь.

Предприятия поселка, дом-музей Константина Васильева и одна из лучших его картин — «Жница», санатории «Васильевский» и «Сосновый Бор», музыкальная и художественная школы, славные спортивные традиции Васильево тоже нашли отражение на панно уличной арт-галереи. А еще на одной плите начертано стихотворение жителя поселка Владимира Ефимичева. Эти строки как нельзя лучше отражают идею красивого культурно-просветительского проекта:

Бесспорно, мир необратим,

Красив он и многообразен

И край любой неповторим,

Любой по-своему прекрасен.

И все же родины милей,

Ее и ближе, и дороже

Для человека на Земле,

Пожалуй, нет и быть

не может!