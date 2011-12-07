Более 1,3 млрд рублей затратят на благоустройство общественных пространств Татарстана

На официальном сайте госзакупок появились данные о сумме, запланированной на благоустройство общественных пространств Татарстана в следующем году.

В документации к двум тендерам сказано, что начальная цена за единицу услуги – 564 млн 113 тыс. 29 рублей и 816 млн 462 тыс. 156 рублей.

Согласно условиям, до 20 декабря 2021 году на территории республики должны быть обустроены 46 общественных пространств. Средства на реализацию проекта по формированию современной городской среды выделят из бюджета РТ.