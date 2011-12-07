С какими сложностями столкнутся проектировщики в татарстанских дворах?

Об этом стало известно в ходе выездного брифинга на бульваре «Белые цветы». Его участниками стали министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов и помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. - 2,5 миллиона жителей Татарстана в ближайшее время получат то, о чем многие годы мечтали. Не всегда удавалось до этого добиваться в пределах норматива или в пределах лимита выстроить такие благоустроенные дворы, которые сегодня задумали, - рассказал о масштабах грядущей программы Фарит Ханифов. Недавно назначенный министр сравнил проект с программой ликвидации ветхого жилья конца 1990-х - начала 2000-х годов, вспомнив, как многие татарстанцы переезжали в новое жилье чуть ли не из бараков. - Мы тогда победили. Сегодня, может быть, кто-то сомневается: получится ли у нас? Я твердо уверен, что получится, так как мы имеем богатый опыт и багаж знаний, - уверенно заявил главный по строительству в Татарстане. Также Фарит Ханифов заверил, что работа подрядчиков будет находиться под его личным контролем и контролем министра транспорта РТ. Наталия Фишман-Бекмамбетова охарактеризовала сложность задачи тем, что придется заходить не на вновь построенные объекты, а в уже сформированную среду, где следует в первую очередь не навредить. Другая проблема: города, построенные по советской планировочной структуре, которая ушла от формата «дом-двор» к микрорайонам. - Очень сложно в этой застройке выделить то, что соответствует понятию «мой двор», - посетовала помощник главы республики. Она сделала особый акцент на том, что работа во дворах - это не на год-два. В связи с этим перед ее командой стоит задача спрогнозировать, как изменятся города. А заходить строителям придется и на территории, которые по 30 - 40 лет развивались в своем русле, где-то даже стихийно. Помощник Президента РТ еще раз подчеркнула: все изменения, трансформация дворовой территории будут происходить с учетом пожеланий местных жителей. - Президент дал четкое поручение: не принимать решений без согласования с людьми. Это правильно. Сейчас мы создаем инфраструктуру: это «горячая линия» call-центра, на которую каждый сможет обратиться с предложениями, пожеланиями и претензиями, а также специальный интернет-сайт. Конечно же, будут продолжать работать те инструменты, которые уже существуют в республике. Это, например, «Народный контроль», - перечислила инструментарий Наталия Фишман-Бекмамбетова. В ходе брифинга затронули и конкретные дворы - их рассматривали на образовательном воркшопе неделей ранее. Архитекторы и проектировщики изучили ряд дворов в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Арске. - Важно не только поменять асфальт внутри двора, но понять, как люди пользуются этой территорией, - считает Наталия Фишман-Бекмамбетова. Для этого специалисты провели мониторинг перемещения основных групп жильцов: детей с родителями, школьников, взрослых, пожилых людей. С учетом этих данных будет сформирован общественный каркас - территории, которые чаще всего используются людьми. И эти территории также должны быть охвачены программой «Наш двор». Другая общая для российских городов проблема - неорганизованная парковка. Наталия Фишман-Бекмамбетова пообещала искать компромиссные решения для учета интересов пешеходов и автовладельцев. Сейчас ключевая задача - постараться сохранить парковочные места под автомобили, которые жильцы оставляют во дворах. Интересна ситуация в Арске, где смешана многоэтажная и индивидуальная застройка, а пространства больше, чем в крупных городах. И несмотря на это, автолюбители порой оставляют машины возле детских площадок. - Это вопрос правильной организации пространства, - отметила помощник главы Татарстана. Она уточнила, что для сельской местности будет предложена схема, которая позволит сохранить даже огороды и парковочные места у домов, создать общественные пространства и проложить тротуары, которых в сельской местности подчас попросту нет. Подытоживая масштабы грядущих преобразований, Наталия Фишман-Бекмамбетова сообщила, что за один год в ходе реализации программы будет потрачено примерно столько же денег, сколько за 5 лет ушло на благоустройство парков и скверов. Списки дворов, куда в 2020-м зайдут строители, станут известны совсем скоро. Под программу попадут территории, сформированные не позднее 2014 года.