В Татарстан вернется тепло в середине недели

В Татарстан вернется тепло в середине следующей недели, сообщают синоптики из Гидрометцентра РТ.

6 октября температура все еще останется низкой.

Согласно прогнозу, в среду, 7 октября, и в четверг, 8 октября, территория региона окажется под действием теплого атмосферного фронта. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +18 градусов, минимальная температура воздуха не составит ниже +3 градусов.

В выходные влияние теплого антициклона все еще сохранится: в пятницу и субботу (9, 10 октября) ночью температура составит — +4…+9 градусов, днем — +13…+18 градусов.