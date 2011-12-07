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В Татарстан вернется тепло в середине недели

В среду столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

В Татарстан вернется тепло в середине следующей недели, сообщают синоптики из Гидрометцентра РТ.

6 октября температура все еще останется низкой.

Согласно прогнозу, в среду, 7 октября, и в четверг, 8 октября, территория региона окажется под действием теплого атмосферного фронта. Столбики термометров в эти дни поднимутся до +18 градусов, минимальная температура воздуха не составит ниже +3 градусов.

В выходные влияние теплого антициклона все еще сохранится: в пятницу и субботу (9, 10 октября) ночью температура составит — +4…+9 градусов, днем — +13…+18 градусов. 

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