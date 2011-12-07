В Альметьевске возобновились велосипедные экскурсии

Как рассказала куратор просветительской и экскурсионной программ Екатерина Удалова, велогиды представят туристам разные маршруты по городу.

Все экскурсии проводятся для небольших групп с обязательным соблюдем мер безопасности, причем, защитные маски и перчатки экскурсантам выдаются бесплатно.

Во время прогулок по улицам Альметьевска можно познакомиться с арт-работами художников из Татарстана, России, Италии, Испании, Уругвая.

Напомним, «Сказки о золотых яблоках» — долгосрочная программа развития общественных пространств Альметьевска. Необычный уличный арт-проект реализуется Институтом исследования стрит-арта при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран. Сюжеты их работ основаны на старинных сказок, местных легенд и преданий. На данный момент в городе расписано более 20 стен дом, созданы и другие объекты в городском пространстве. Все они были объединены велосипедным маршрутом.