Артисты ведущих фестивалей Татарстана дадут гала-концерт в Буинске

Ведущие фестивальные движения Татарстана выступили на гала-концерте в Чистополе. На сцене выступали лауреаты и победители «Созвездие-Йолдызлык» и «Наше время — Безнең заман». Несмотря на дождливую погоду, на праздник пришли посмотерть большое количество зрителей.

«Приятно снова собраться здесь, в Чистополе — городе, который также стоял у истоков создания фестивального движения. Нам исполнилось 240 лет, и для нас сегодняшний концерт — самый лучший подарок, который могли сделать ведущие республиканские фестивали к юбилею города», — поделился глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов.

В режиме танцев и песен участники концерта рассказали зрителям о традициях и культуре разных народов мира. Также с творческими номерами выступили выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, музыкального и театрального училищ Казани.

«Мне кажется, что „Созвездие“ — это хорошая школа для подрастающего поколения. Они смотрят, как мы, уже состоявшиеся артисты, работаем, впитывают наш опыт. Такой преемственности поколений, такой практики, как мне кажется, нет ни в одном фестивале», — рассказал певец, актер, лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко.

Уже сегодня юным восходящим звездам и талантливой творческой молодежи дает концерт в Камско-Устьинский районе. А завершится фестивальный тур завершится гала-концертом в Буинске 18 сентября.