Зарипов: М12 сделает Татарстан привлекательным для инвесторов

С запуском М12 в Татарстане может появиться производство сжиженного газа на территории Лаишевского района. Инвесторы готовы вложить в проект 1 млрд рублей, сообщил глава района Ильдус Зарипов в ходе встречи с жителями деревни Орел.

«Совещались с одним инвестором, они строят РТСПГ комплекс сжиженного природного газа — большое производство на один миллиард рублей. Когда мы сказали, что у нас будет такая дорога, они моментально начали обсуждать вопрос о строительстве такого производства на нашей территории на всю Российскую Федерацию», — рассказал Зарипов.

Он также отметил необходимость дороги как для страны в целом, так и для Татарстана. М12 положительно скажется на развитии экономики региона и сделает республику привлекательной для инвесторов.