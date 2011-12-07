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Зарипов: М12 сделает Татарстан привлекательным для инвесторов

Инвесторы готовы вложить 1 млрд рублей в комплекс сжиженного природного газа в Лаишевском районе РТ.

С запуском М12 в Татарстане может появиться производство сжиженного газа на территории Лаишевского района. Инвесторы готовы вложить в проект 1 млрд рублей, сообщил глава района Ильдус Зарипов в ходе встречи с жителями деревни Орел.

«Совещались с одним инвестором, они строят РТСПГ комплекс сжиженного природного газа — большое производство на один миллиард рублей. Когда мы сказали, что у нас будет такая дорога, они моментально начали обсуждать вопрос о строительстве такого производства на нашей территории на всю Российскую Федерацию», — рассказал Зарипов.

Он также отметил необходимость дороги как для страны в целом, так и для Татарстана. М12 положительно скажется на развитии экономики региона и сделает республику привлекательной для инвесторов. 

КВ
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