В Нижнекамске из-за аварии тысячи местных жителей остались без отопления

В Нижнекамске на проспекте Мира произошла авария на магистральном коллекторе. Тысячи местных жителей остались без отопления 15 января. Ремонтные работы продолжались до глубокой ночи. Об этом сообщил руководитель исполкома Айрат Салаватов на своей странице в Instagram.

«Сегодня сотрудниками водоканала проводились работы по ремонту на магистральном коллекторе Мира — сейчас работы завершены. В настоящее время подают тепло и воду по домам. Управляющая компания мониторит ситуацию», — сказал Салаватов.

По словам местных жителей, их квартиры прогрелись только к утру, а на некоторых улицах отопления и горячей воды не было до 6 часов 16 января.