Канатные дороги: альтернатива колесному транспорту и новая достопримечательность РТ

В Татарстане сформировали приоритетные инвестиционные проекты. Одно из 15 направлений — строительства канатных туристических дорог.

Их возведут с применением технологий австрийско-итальянской группы компаний LEITNER.

Ранее в Казани уже продвигали идею «канаток». По словам эксперта и гендиректора НПО «Гулливер» Дамира Алтынбаева, планировалось создать две канатные дороги — из Казани в Верхнеуслонский район и на территории города, ориентировочно с улицы Ершова до пустыря около стадиона «Казань-Арена».

Возведение внеуличного транспорта также намечается в Набережных Челнах, в Альметьевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Нижнекамском, Спасском и Тетюшском районах.

Всего в документе обозначено 103 приоритетных проекта, определённых инвестиционным меморандумом республики на 2020-2022.