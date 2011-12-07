В Татарстане насчитали 83 тысячи самозанятых

Количество самозанятых граждан в Татарстане превысило 83 тысячи человек. Об этом во вторник на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству заявил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

На начало года в РТ насчитывалось 57,6 тысяч самозанятых.

«Мы видим здесь определенный рост. Более того, принято решение, и самозанятые будут получать те же меры поддержки, которые получает малый и средний бизнес», — отметил Шагиахметов.