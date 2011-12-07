Сенатор от Татарстана подал документы для участия в выборах в Госдуму РФ

ЦИК РТ принял документы сенатора от Татарстана Олега Морозова для участия в выборах в Госдуму России XII созыва. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Во время беседы с журналистами Морозов сообщил, что избираться планирует всего на год, но надеется на дальнейшую перспективу. Себя же он отметил человеком эффективным и умеющим работать с законами и бюджетом в Госдуме.

Проводить массовые встречи с избирателями в силу эпидемиологической обстановки в этом году не получится. Поэтому в планах у сенатора увидеться только с лидерами общественного мнения, с жителями во дворах и на небольших площадках. «Брать что-то с потолка, придумывать — абсолютно бессмысленно. Надо понимать, чего хотят люди, чем я мог бы быть полезен», сказал Морозов.

Избираться кандидат будет в Нижнекамске. Выборы в республике пройдут 13 сентября.