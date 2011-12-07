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В Татарстане на трассе произошло массовое ДТП

На трассе Лаишево – Казань столкнулось сразу 6 автомобилей.

В Татарстане на трассе Лаишево — Казань произошло ДТП с участием 6 автомобилей. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видна вереница из 6 автомобилей. У некоторых из них помяты капот и бампер.

По информации МВД по РТ, водитель первого автомобиля хотел выехать на трассу, но не заметил движущееся сзади транспортное средство, которое его и задело. Третий авто остановился перед участниками ДТП, но на него из-за резкого торможения влетела четвертая машина. Пятый водитель также не успел сориентироваться, въехал в предыдущей автомобиль, и в него уже въехал шестой.

В результате инцидента никто не пострадал.


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