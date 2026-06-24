«Рубин» нацелился на аргентинского вингера

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Спорт
24 июня 2026  16:48
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» ведёт переговоры о покупке 25-летнего аргентинского вингера Франциско Гонсалеса, утверждает журналист Уриэль Лугт в своём микроблоге. Вингер, способный сыграть на обоих флангах, с лета 2025 года выступает за чилийский «О′Хиггинс». За это время он успел провести 45 матчей во всех турнирах, забить 14 мячей и сделать 13 результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2 млн евро, а его контракт с чилийцами действует до декабря 2028 года.

Ранее за «Рубин» выступали четыре игрока с аргентинскими паспортами. Последним из них был полузащитник Валентин Вада в 2023-2025 годах – за 52 матча в составе казанского клуба он отличился шесть раз и семь раз ассистировал партнёрам.

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«Рубин» нацелился на аргентинского вингера
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