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Татарстанцев предупредили о метели 23 ноября

Порывы ветра достигнут 15 м/с.

В Татарстане ожидаются метель и снег, сообщили синоптики из Гидрометцентра РТ.

Согласно прогнозам, снег и метель пройдут днем. Порывы ветра достигнут 15м/с. На дорогах в некоторых районах возможен гололед.

Температура воздуха ночью составит -7…-12 градусов, днем — -2…-7 градусов.

Во вторник, 24 ноября, также прогнозируется снег и облачная погода. В отдельных районах — метель. Порывы ветра составят так же — 15 м/с. Минимальная температура воздуха — -4…-9 градусов, максимальная температура — 0 градусов. 

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