В Татарстане возбуждено уголовное дело на предприятие за долги по зарплате в 1 млн рублей

В Татарстане завели уголовное дело на руководство предприятие, которое с февраля по май этого года не выплачивало зарплату своим сотрудникам. Общая сумма долга составила более 1 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

По предварительным данным, 13 работников организации не получали зарплату. Сейчас СК РФ по РТ расследуют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что руководство предприятия «Камдорстрой» в течение периода года не полностью выплачивало своим работникам зарплату, в результате чего задолженность перед 1785 сотрудниками составила 102 млн рублей. Когда следственная группа начала расследование дела, компания погасила долг в полном размере перед работниками.