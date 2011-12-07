Во Всероссийском конкурсе малых городов представлены 11 проектов от Татарстана

Татарстан представит 11 проектов благоустройства общественных пространств, которые будут бороться за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

В качестве объектов-участников в конкурсе выбраны такие пространства, как культурно-рекреационный кластер «Алтын Дага» в Билярске, Шишкинские пруды в Елабуге, Улица Карла Маркса в Агрызе и остальные 8 территорий. Итоги конкурса планируют подвести осенью.

Сообщается, что с этого года список участников расширится до 160 проектов. Соответственно, в два раза — до 10 млрд рублей — увеличен и призовой фонд конкурса.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстан направят 3,5 млрд рублей на национальный проект «Жильё и городская среда». На реализацию национальных проектов Татарстана выделили 30,8 млрд рублей.