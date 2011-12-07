Аграрии РТ пройдут онлайн-обучение

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков, директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин и руководитель проектного офиса «Агро Онлайн» Елена Павлова.

— Хотелось бы отметить, что образование и повышение квалификации для нашей отрасли на сегодняшний день имеют огромное значение, — подчеркнул Наиль Залаков. — Совместно с АО «РИВЦ», отвечающим за цифровизацию нашего министерства, мы запустили программу «Агрополия». Мир меняется, отрасль меняется. Период пандемии показал, что в любой момент могут появиться границы в формате общения и обучения.

Как пояснил Нияз Халиуллин, задача площадки «Агрополия» состоит в обеспечении сельскохозяйственного сектора экономики Татарстана высококвалифицированными специалистами.

— На сегодняшний день высшее образование и курсы переподготовки кадров не успевают за прогрессом, технологиями, которые не только меняют отрасль сельского хозяйства, но и жизнь в целом, — пояснил Нияз Халиуллин. — Задача новой платформы — привлечение компетенций из всех уголков страны, вузов, людей, имеющих тот или иной опыт, последующее их объединение в одном окне, на одной площадке.

Нияз Халиуллин также отметил, что слушателями «Агро Онлайн» станут не только представители компаний-сельхозпроизводителей, но и физические лица. Занятия пройдут в виде семинаров и профессиональных курсов длительностью до полугода. При этом часть образовательного курса будет доступна бесплатно.

В роли лекторов выступят представители компаний-сельхозпроизводителей Краснодарского края, Татарстана и других регионов, а также преподаватели вузов. Образовательный процесс будет проходить в режиме онлайн.

— Следует понимать, что в сельском хозяйстве одним онлайн-форматом не обойтись, нужна и практическая часть, — уточнил Нияз Халиуллин. — После онлайн-теории идет практическая часть на базе вуза или сельхозпредприятия.

Елена Павлова также уточнила, что на сайте платформы доступен чат, в котором можно задать любой интересующий вопрос. С этой же целью работает горячая линия проекта.