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В Елабуге в один день от коронавируса скончалась супружеская пара, прожив вместе 62 года

Оба супруга являлись значимыми фигурами для развития города.

В Елабуге в один день от коронавируса скончалась супружеская пара, которая прожила вместе 62 года. Жители города в эти дни оплакивают семью, которая внесла существенный вклад в развитие Елабуги, сообщают «Челнинские известия». 

Почетным жителем Елабуги, руководителем родильно-гинекологического отделения Елабужской ЦРБ была Алина Фирсова. Она проработала в сфере здравоохранения более 40 лет. Ее супруг Евгений Петрович стоял у истоков Прикамской нефти, давшей второе рождение купеческому городу. 

К соболезнованиям жителей также присоединился депутат Госсовета РТ, бизнесмен Леонид Барышев. Сейчас елабужане планируют увековечить память Алины Фирсовой, назвав в честь нее одну улицу города. 

КВ
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