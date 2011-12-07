В Елабуге в один день от коронавируса скончалась супружеская пара, прожив вместе 62 года

В Елабуге в один день от коронавируса скончалась супружеская пара, которая прожила вместе 62 года. Жители города в эти дни оплакивают семью, которая внесла существенный вклад в развитие Елабуги, сообщают «Челнинские известия».

Почетным жителем Елабуги, руководителем родильно-гинекологического отделения Елабужской ЦРБ была Алина Фирсова. Она проработала в сфере здравоохранения более 40 лет. Ее супруг Евгений Петрович стоял у истоков Прикамской нефти, давшей второе рождение купеческому городу.

К соболезнованиям жителей также присоединился депутат Госсовета РТ, бизнесмен Леонид Барышев. Сейчас елабужане планируют увековечить память Алины Фирсовой, назвав в честь нее одну улицу города.