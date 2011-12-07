Роман Шайхутдинов: Жилье в Иннополисе закончилось достаточно давно

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов рассказал, как желающие могут получить жилье в Иннополисе.

«Это, наверное, самый востребованный вопрос сейчас. Схема работает только в том случае, если вы сотрудник IТ-компании, Университета Иннополис или ОЭЗ Иннополис. Жилье в городе закончилось и закончилось достаточно давно», — сказал он в прямом эфире программы «Татарстан Онлайн».

По его словам, поэтому была «распакована» парковка в «Салават Купере». Качество квартир в жилом комплексе идентично Иннополису, первые 50 квартир уже заселены.

Сегодня в городе проживают чуть больше 5 000 человек. Многоквартирный жилой фонд составляет 1 500 квартир, 250 квартир готовятся к сдаче в таунхаусах «Зион».