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В Татарстане поймали «чёрных копателей», добывающих песок без лицензии

В отношении виновного составлен протокол об административном правонарушении.

В Татарстане филиал Приикского территориального управления Минэкологии РТ обнаружили «чёрных копателей», добывающих песок в Кзыл-Ярском сельском поселении Бавлинского района, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На месте незаконной добычи песка стояли погрузчики и спецтехника. Всего нарушители успели выкопать 220 кв. м песка, объемом 330 кубометров.

В отношении виновного был составлен протокол об административном нарушении за пользование ресурсами без лицензии. Нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей.

КВ
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