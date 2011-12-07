За сутки диагноз COVID-19 поставили 35 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 30 июня текущего года зарегистрировано 22 436 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 35 новых случая. 12 человек госпитализированы, 23 — получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 182 татарстанца.

Вакцинацию прошли 532 894 жителя республики, из них вторую дозу получили 382 344 человека.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.