Сергей Иванов призвал татарстанцев как можно скорее воспользоваться акцией «Туристический кэшбэк»

Председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил о возможности путешественников отправиться в столицу и районы республики по акции «Туристический кэшбэк», а также призвал татарстанцев воспользоваться услугой как можно скорее.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» Иванов отметил, что акция является беспрецедентной, после чего призвал жителей республики воспользоваться ею как можно скорее, дабы «сэкономить деньги или потратить их во время поездки на питание, покупки или развлечения».

Забронировать тур при этом необходимо не менее чем на 5 дней общей стоимостью от 25 тысяч рублей. А оплатить услугу для получения денежной государственной компенсации необходимо картой платежной системы «Мир».

Сами туры в республику, по его словам, включают проживание в Казани и частично проживание в муниципальных районах РТ. Ночлег в классифицированном месте размещения туристов является в программе условием обязательным.

Также в рамках межрегионального проекта «Великий волжский путь» предоставляются туры в Казань, Йошкар Олу и Чебоксары.