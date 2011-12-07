За сутки диагноз COVID-19 поставили 30 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 31 мая текущего года зарегистрировано 21 484 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 30 новых случаев, из них 1 – завозной, 29 – контактные. 21 человек госпитализирован, 9 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 18 096 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 315 255 жителей республики, из них вторую дозу получили 18 490 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.