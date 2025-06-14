На дачных участках запретили возводить сплошные заборы

Действующий с 9 июня запрет вызвал дискуссии среди садоводов. Теперь глухую и сплошную стену разрешается устанавливать только с внешней стороны - на улицу или проезжую часть.

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По строительным нормам, которые действуют, между соседскими участками можно поставить любой забор, но он должен быть «прозрачен», пояснили в «Российской газете». Эти нормы существовали и раньше, но их практически никто не применял. Вместо сплошного забора может быть сетка-рабица, штакетник или живая изгородь. Есть и четкие разграничения по высоте - такой забор не должен быть выше 1 м 80 см.

Подобные меры объясняются тем, что количество конфликтов между соседями перевалило все мыслимые рамки и продолжает увеличиваться. Дачи, особенно небольшие, окруженные со всех сторон металлическими листами, превращают участок в печку. Там нечем дышать, не растет большинство зеленых насаждений и так далее.

За нарушение этих норм положен штраф, сопровождающийся вручением требования убрать сплошной забор. Хотя есть ситуации, когда такой забор можно оставить в неприкосновенности. Сплошной забор между соседями можно не трогать, если удастся договориться полюбовно. И если соседи сочтут, что им это не мешает. Но одно лишь устное согласие не подойдет. Если хозяева соседнего участка не возражают против глухого забора, они должны это зафиксировать в письменной форме.

Так что если соседи в письменном виде не возражают против подобной ограды, тогда глухой забор можно не трогать. Такое письменное согласие надо отнести в поселковую администрацию либо администрацию своего СНТ. Оно будет основанием для невмешательства.

При этом важно помнить, что ограждение должно стоять строго по границам участка. Если есть споры о том, где именно проходит граница, стоит пригласить кадастрового инженера.

Для тех же, кто не будет следовать новым правилам, подготовлен неприятный сюрприз - их ждет штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей либо демонтаж забора. Если точнее, размер штрафа составит до 1,5% от кадастровой стоимости участка.