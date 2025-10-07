На Горьковской железной после ДТП поезда с грузовиком нарушено движение поездов

ДТП на железнодорожном переезде в Зеленодольском районе Татарстана привело к значительным задержкам в движении пригородных и пассажирских поездов. Столкновение грузового автомобиля Shacman с пассажирским поездом №134 сообщением Санкт-Петербург - Казань произошло сегодня в 10:15 на 753-м километре Горьковской железной дороги.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся составом. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. К счастью, локомотивная бригада и пассажиры не пострадали и не нуждались в медицинской помощи.

В результате инцидента образовались задержки в движении нескольких составов, включая поезда дальнего следования №24 Москва - Казань, №55 Екатеринбург - Москва, №325 Пермь - Новороссийск, №368 Кисловодск - Киров, а также пригородные электропоезда сообщением Нижний Новгород - Казань, Казань - Свияжск, Албаба - Казань и Бурундуки - Казань.