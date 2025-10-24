На Каме под Чистополем найдено тело мужчины и затонувшая лодка

news_top_970_100
Республика
24 октября 2025  21:00

Спасатели обнаружили на реке Каме в районе Чистополя затонувшее маломерное судно и тело 49-летнего мужчины. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, инцидент произошел 11 октября.

Поисковая операция проводилась по запросу Казанского следственного отдела на транспорте ЦМСУТ СК России. Специалисты локализовали лодку на глубине 10 метров примерно в 150 метрах от береговой линии.

Предварительная информация свидетельствует, что погибший находился в лодке без спасательного жилета. Тело мужчины и затонувшее судно переданы правоохранительным органам для установления всех обстоятельств произошедшего.

news_right_column_240_400
Новости
На Каме под Чистополем найдено тело мужчины и затонувшая лодка
«Мелодия жизни» Роберта Миннуллина впервые зазвучит на театральной сцене
«Мелодия жизни» Роберта Миннуллина впервые зазвучит на театральной сцене
В Казани осудили водителя, сбившего пенсионерку на кладбище
От чего зависит размер налога за квартиру?
От чего зависит размер налога за квартиру?
На проектирование и ремонт дорог в Татарстане направят более 81 млн рублей
Пенсионерка в Казани потеряла 295 тысяч рублей из-за мошенников
Межсезонье - самое опасное время для любителей отдыха на воде
«Многоликая Россия» объединила журналистов со всей страны
«Многоликая Россия» объединила журналистов со всей страны