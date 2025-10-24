На Каме под Чистополем найдено тело мужчины и затонувшая лодка

Спасатели обнаружили на реке Каме в районе Чистополя затонувшее маломерное судно и тело 49-летнего мужчины. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, инцидент произошел 11 октября.

Поисковая операция проводилась по запросу Казанского следственного отдела на транспорте ЦМСУТ СК России. Специалисты локализовали лодку на глубине 10 метров примерно в 150 метрах от береговой линии.

Предварительная информация свидетельствует, что погибший находился в лодке без спасательного жилета. Тело мужчины и затонувшее судно переданы правоохранительным органам для установления всех обстоятельств произошедшего.