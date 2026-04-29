На Мамадышском тракте мотоцикл улетел в кювет после столкновения с легковушкой

В Казани сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии, произошедшей на Мамадышском тракте. Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при взаимном перестроении не справился с управлением и столкнулся с двухколесным транспортным средством. За рулем мотоцикла Yamaha находился 29-летний мужчина.

Сила удара оказалась настолько значительной, что мотоцикл отбросило в придорожный кювет. В результате инцидента байкер получил травмы различной степени тяжести. Медики оперативно прибыли на место происшествия, оказали пострадавшему необходимую помощь, после чего отпустили его домой, не госпитализируя.

В Госавтоинспекции отдельно отметили, что водитель мотоцикла был экипирован в полный защитный комплект, что, вероятно, помогло избежать более серьезных последствий. Обстоятельства и точная причина аварии продолжают выясняться.