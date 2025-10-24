На проектирование и ремонт дорог в Татарстане направят более 81 млн рублей

24 октября 2025  15:05

Из бюджета Республики Татарстан будет выделено свыше 81,9 млн рублей на проектирование и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования. Соответствующая закупка опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителем работ станет Государственное бюджетное учреждение «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Подрядчик, определенный по итогам конкурсного отбора, выполнит полный комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Финансирование мероприятий по обновлению дорожной инфраструктуры осуществляется в рамках республиканской программы развития транспортной сети.

