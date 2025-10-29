На реконструкцию ДК Химиков в Казани направят 554 млн рублей

Из бюджета Татарстана будет выделено 554 млн рублей на капитальный ремонт и модернизацию Дворца культуры химиков в Казани. Согласно документам на портале госзакупок, подрядчику предстоит завершить все работы до 1 декабря 2026 года.

Проект предусматривает комплексное преображение здания: реконструкцию фасада и кровли, замену напольных покрытий, обновление внутренней отделки, установку современных дверей, окон и витражей. Полной модернизации подвергнутся все инженерные системы, включая сети водоснабжения, канализации, вентиляции и электроснабжения.

После реконструкции дворец получит современный вестибюль и зрительный зал на 564 места. На территории появятся кофейня с витражным остеклением и семейное кафе с выходом в парк «Сосновая роща». Вокруг здания будет благоустроена территория с новой велопарковкой, скамейками и зоной уличного кафе.

Особое внимание уделят созданию творческих пространств. В ДК появятся арт-резиденция, художественная и гончарная мастерские, оснащенные оборудованием для работы с различными материалами. Также запланированы новые гримерные комнаты, переговорные и рабочие кабинеты.