На трассе М-7 в Татарстане закрывают опасный разворот

С 1 ноября на федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане меняется схема движения. Будет закрыт разворот на 905-м километре автодороги в направлении Уфы.

Как сообщают в «Волго-Вятскуправтодоре», это решение принято в целях безопасности. Закрываемый разворот не соответствует техническим требованиям и создает риск аварийных ситуаций.

Водителям, которым необходимо развернуться, теперь нужно использовать альтернативный разворот на 900-м километре трассы.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и учитывать это изменение в организации дорожного движения.

Напомним, что трасса М-7 является одной из самых загруженных в республике, и изменения направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения.