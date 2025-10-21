На трассе М-7 в Татарстане закрывают опасный разворот

news_top_970_100
Республика
21 октября 2025  16:33
Автор:
Владислав Косолапкин

С 1 ноября на федеральной трассе М-7 «Волга» в Татарстане меняется схема движения. Будет закрыт разворот на 905-м километре автодороги в направлении Уфы.

Как сообщают в «Волго-Вятскуправтодоре», это решение принято в целях безопасности. Закрываемый разворот не соответствует техническим требованиям и создает риск аварийных ситуаций.

Водителям, которым необходимо развернуться, теперь нужно использовать альтернативный разворот на 900-м километре трассы.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и учитывать это изменение в организации дорожного движения.

Напомним, что трасса М-7 является одной из самых загруженных в республике, и изменения направлены на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

news_right_column_240_400
Новости
Брусника - природный помощник иммунитету
В Татарстане врачи провели сложную операцию пациентке с редким заболеванием
В поселке Северный открыли первый пункт раздельного сбора мусора
Федор Конюхов отправится к мусорному острову
Федор Конюхов отправится к мусорному острову
В Казани 1300 школьников примут участие в финале игры по ПДД
На трассе М-7 в Татарстане закрывают опасный разворот
В Казани представили программу Всероссийского дня гимнастики
Эксперты Татарстана обсудили, как строить будущее России